После резкого падения накануне Bitcoin вернулся в зеленую зону: надолго ли?

Биткоин взял небольшую передышку после стремительного падения на прошлой неделе. По состоянию на 14:00 по киевскому времени за один BTC давали $8 355,40, таким образом популярная криптовалюта за сутки прибавила в стоимости 3,71%.

Во вторник, 1 октября, все наиболее ликвидные криптовалюты остались в зеленой зоне. Общая капитализация всех криптовалют составила $222,289 млрд.

За последние 24 часа Bitcoin подорожал на 3,71% - до $8 355,40, Ethereum - на 3,73%, до $179,61 Ripple - на 0,31%, до $0,256, Stellar - на 0,95%, до $0,06. Bitcoin Саsh подешевел на 1,13%, до $228,66 и закрыл Топ-5 наиболее ликвидных криптовалют.

Данные по состоянию на 14:00 по Киеву

Торговые объемы за минувшие сутки составляют: Bitcoin - $150,116 млрд, Ripple - $11,059 млрд, Ethereum - $19,366 млрд, Stellar - $1,214 млрд, Bitcoin Cash - $4,124 млрд.

Согласно опросу проведенном в Твиттере главой Nugget's News, сообщество не ожидает роста Bitcoin в ближайшем будущем. Пессимистичные прогнозы разделяют и аналитики Cryptocompare.

Do you think we are going lower? #Bitcoin $BTC $XBT

— Alex Saunders (@AlexSaundersAU) September 26, 2019