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После резкого падения накануне Bitcoin вернулся в зеленую зону: надолго ли?

После резкого падения накануне Bitcoin вернулся в зеленую зону: надолго ли?
14:27 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Бизнеса:Курсы популярных криптовалют на 1 октября 2019 года.

Биткоин взял небольшую передышку после стремительного падения на прошлой неделе. По состоянию на 14:00 по киевскому времени за один BTC давали $8 355,40, таким образом популярная криптовалюта за сутки прибавила в стоимости 3,71%. 

Во вторник, 1 октября, все наиболее ликвидные криптовалюты остались в зеленой зоне. Общая капитализация всех криптовалют составила $222,289 млрд. 

За последние 24 часа Bitcoin подорожал на 3,71% - до $8 355,40,  Ethereum - на 3,73%, до $179,61  Ripple - на 0,31%, до $0,256, Stellar - на 0,95%, до $0,06. Bitcoin Саsh подешевел на 1,13%, до $228,66 и закрыл Топ-5 наиболее ликвидных криптовалют.

Данные по состоянию на 14:00 по Киеву

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Торговые объемы за минувшие сутки составляют: Bitcoin - $150,116 млрд, Ripple - $11,059 млрд, Ethereum - $19,366 млрд, Stellar - $1,214 млрд, Bitcoin Cash - $4,124 млрд. 

Согласно опросу проведенном в Твиттере главой Nugget's News, сообщество не ожидает роста Bitcoin в ближайшем будущем. Пессимистичные прогнозы разделяют и аналитики Cryptocompare.

 

Напомним, на 1 октября 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 24,20 грн/долл. Таким образом, гривна выросла еще на 6 копеек.

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Bitcoin, Трейдинг, Криптовалюта, Stellar, Ethereum, Криптовалюты, Ripple, Bitcoin Саsh, BTC.
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