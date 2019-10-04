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Гривна замедлила падение: курс валют НБУ на 4 октября

Гривна замедлила падение: курс валют НБУ на 4 октября
09:03 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:Нацбанк на пятницу, 4 октября, установил официальный курс гривни к основным валютам.

На 4 октября 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 24,88 грн/долл., передает сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 4 октября установлены на таком уровне:

  • 24.877122 грн за доллар; 

  • 27.242936 грн за евро; 

  • 0.381950 грн за российский рубль; 

  • 30.682438 грн за фунт стерлингов. 

По сравнению с 3 октября курс всех указанных валют вырос.

По информации дилеров коммерческих банков от 3 октября, котировки гривни к евро установились на уровне 27,08/27,13 грн/евро, что на 16 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Глава Кабинета министров Алексей Гончарук и глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий подписали меморандум о взаимодействии для достижения устойчивого экономического роста и ценовой стабильности.

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НБУ, Нацбанк, Курс валют.
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