Гривна замедлила падение: курс валют НБУ на 4 октября

На 4 октября 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 24,88 грн/долл., передает сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 4 октября установлены на таком уровне:
24.877122 грн за доллар;
27.242936 грн за евро;
0.381950 грн за российский рубль;
30.682438 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 3 октября курс всех указанных валют вырос.
По информации дилеров коммерческих банков от 3 октября, котировки гривни к евро установились на уровне 27,08/27,13 грн/евро, что на 16 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Глава Кабинета министров Алексей Гончарук и глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий подписали меморандум о взаимодействии для достижения устойчивого экономического роста и ценовой стабильности.