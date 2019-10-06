Стоит ли готовиться к осенней девальвации гривны: курс валют 6 октября

Новости Бизнеса:В Нацбанке продолжают говорить о замедление инфляции гривны.

НБУ установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 5 октября 2019 года.

На 5 октября 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 24,87 грн/долл. Он остался прежним со вчерашнего дня.

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

Курс валют 6 октября

USD 24.87 грн за доллар;

EUR 27.24 грн за евро;

RUB 0.38 грн за российский рубль;

GBP 30.68 грн за фунт стерлингов.;

PLN 6.28 грн за польский злотый;

BLR 11.94 грн за белорусский рубль;

TRY 4.36 грн за турецкую лиру;

MDL 1.4 грн за молдавский лей.

По сравнению с 5 октября курс всех указанных валют остался прежним.

Известно, что в первую неделю октября, доллар стремительно вырос на 80 копеек. Многие начали готовиться к осенней девальвации. Но советуем пока не спешить, ведь уже в понедельник, 7 октября, курс доллара снова упадет 24,61 грн/доллар.

Напомним, по прогнозам Нацбанка, начало следующей недели будет отмечаться продолжением падения доллара и евро, что в дальнейшем повлияет на замедление инфляции гривны.