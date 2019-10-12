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"Задача тяжелая, но исполняемая": налоговая отчиталась о сборах в 2019 году

"Задача тяжелая, но исполняемая": налоговая отчиталась о сборах в 2019 году
19:16 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Налоговая служба выполняет план по поступлениям средств в бюджеты в 2019 году.

Государственная налоговая служба отчиталась о выполнении плана о сборах налогов в бюджет и целевые госфонды в текущем 2019 году.

Согласно информации пресс-службы ГНСУ, за период января-сентября текущего года были обеспечены поступления в различные бюджеты в размере 706,1 млрд грн. Отмечается, что указанная сумма выплаченных налогов не учитывает чистую прибыль «Нафтогаза» и «ПриватБанка» за июнь-июль. В ГНСУ подчеркивают, что поступления в бюджеты в этом году на 14,7% выше предыдущего года.

Глава ГНС Сергей Верланов отмечает, что увеличение налоговых поступлений обусловлено ростом экономики, а также созданием условий по давлению на плательщиков налогов. В ГНСУ считают выполнимой задачу по поступлению в бюджеты еще 123,2 млрд грн, что на 17,6% превышает показатели прошлого года.

Налоговый законопроект: Верховная Рада внесет правки

Напомним, глава правительства Алексей Гончарук анонсировал повышение налогов на вредные выбросы.

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Налоги, Бюджет, ГНСУ, Налоговая служба, Поступления в бюджет.
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