"Задача тяжелая, но исполняемая": налоговая отчиталась о сборах в 2019 году

Новости Бизнеса:Налоговая служба выполняет план по поступлениям средств в бюджеты в 2019 году.

Государственная налоговая служба отчиталась о выполнении плана о сборах налогов в бюджет и целевые госфонды в текущем 2019 году.

Согласно информации пресс-службы ГНСУ, за период января-сентября текущего года были обеспечены поступления в различные бюджеты в размере 706,1 млрд грн. Отмечается, что указанная сумма выплаченных налогов не учитывает чистую прибыль «Нафтогаза» и «ПриватБанка» за июнь-июль. В ГНСУ подчеркивают, что поступления в бюджеты в этом году на 14,7% выше предыдущего года.

Глава ГНС Сергей Верланов отмечает, что увеличение налоговых поступлений обусловлено ростом экономики, а также созданием условий по давлению на плательщиков налогов. В ГНСУ считают выполнимой задачу по поступлению в бюджеты еще 123,2 млрд грн, что на 17,6% превышает показатели прошлого года.

Напомним, глава правительства Алексей Гончарук анонсировал повышение налогов на вредные выбросы.