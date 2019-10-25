Киевские предприятия наращивают долги по зарплатам

Новости Бизнеса:В Киеве задолженность предприятий по выплате зарплаты возросла до 185,8 млн грн. .

По состоянию на 1 октября долг по выплате заработной платы в Киеве возрос до 185,8 млн грн.

Как сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Марину Хонду, рост долга произошел в основном за счет наращивания долгов на 29 предприятиях-должниках города на общую сумму 12,6 млн грн, из них 15 государственных - на сумму 12 млн грн, а также возникновение долгов на 6 предприятиях на общую сумму 2,7 млн грн.

Однако, по словам чиновницы, согласно предварительным статистическим данным, в Киеве отсутствует просроченная задолженность по выплате зарплаты в бюджетных учреждениях, финансируемых из бюджета столицы и на коммунальных предприятиях.

Хонда пояснила, что по состоянию на 1 октября этого года долг существовал на 40 предприятиях государственного сектора и 32 предприятиях негосударственного сектора и составил 134,7 млн грн и 51,1 млн грн соответственно.

Среди государственных предприятий наибольшими должниками остаются те, которые входят в состав ГК "Укроборонпром ("НИИ "Квант" - 36,8 млн грн; завод "Маяк" - 27,1 млн грн; НИИ гидроприборов – 9,6 млн грн; завод "Буревестник" - 7,7 млн грн; КБ "Артиллерийское вооружение" - 6,1 млн грн; Киевский бронетанковый завод – 4,7 млн грн).

Также, отметила заместитель председателя КГГА, задолженность по выплате зарплаты имеют предприятия, которые находятся в сфере управления Минрегиона (11,9 млн грн) и Министерства инфраструктуры (6,9 млн грн).

Что касается предприятий негосударственного сектора, то среди них самым большим должником остается ПОАО "Коммерческий банк "Союз", который имеет задолженность в размере 9,9 млн грн. Кроме того, в списке крупнейших должников негосударственного сектора есть ООО "Групп ДФ Интернешнл Юкрейн" - 7,5 млн грн; ПАО "Трест "Киевгорстрой-3" - 5,3 млн грн; ПАО "Банк Петрокоммерц-Украина" - 4,7 млн грн; ООО "Фосагро-Украина" - 4,3 млн грн; ПАО "ТММ-Энергострой" - 3,6 млн грн; ООО "Кэррот" строительные материалы"- 2,5 млн грн.

В КГГА заверили, что вопросы обеспечения своевременной выплаты заработной платы на предприятиях города и ускорения погашения задолженности по выплате находятся на постоянном контроле.