Недовольные фермеры уже под стенами Офиса Зеленского

Под Офисом Президента собрались фермеры и активисты, которые требуют от Президента Украины Владимира Зеленского обещанного открытия рынка земли, сообщает корреспондент.
На площади под Офисом уже около 30 человек.
Они опасаются, что Президент затормозит реформу и они вновь не смогут реализовать свои права по купле-продаже земли.
"Мы хотим, чтобы украинцы имели право распоряжаться своей землей: покупать ее, продавать, передавать по наследству и получать за пользование ею справедливую плату, а не так, как сейчас.
Сейчас есть большой класс людей, которые наживаются на том, что нет никакого права распоряжаться землей, нет рынка земли и поэтому нет справедливой цены ни на аренду, ни на куплю-продажу. Это бьет постоянно по благосостоянию селян, это бьет по всей экономике страны", - отметил в комментарии организатор акции Игорь Щедрин.
Напомним, Гончарук допускает компромисс о покупке земли иностранцами, несмотря на предлагаемый депутатами запрет.