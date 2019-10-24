Недовольные фермеры уже под стенами Офиса Зеленского

Новости Украины:Фермеры опасаются, что с запуском рынка земли они вновь не смогут реализовать свои права.

Под Офисом Президента собрались фермеры и активисты, которые требуют от Президента Украины Владимира Зеленского обещанного открытия рынка земли, сообщает корреспондент.

На площади под Офисом уже около 30 человек.

Они опасаются, что Президент затормозит реформу и они вновь не смогут реализовать свои права по купле-продаже земли.

"Мы хотим, чтобы украинцы имели право распоряжаться своей землей: покупать ее, продавать, передавать по наследству и получать за пользование ею справедливую плату, а не так, как сейчас.

Сейчас есть большой класс людей, которые наживаются на том, что нет никакого права распоряжаться землей, нет рынка земли и поэтому нет справедливой цены ни на аренду, ни на куплю-продажу. Это бьет постоянно по благосостоянию селян, это бьет по всей экономике страны", - отметил в комментарии организатор акции Игорь Щедрин.

Напомним, Гончарук допускает компромисс о покупке земли иностранцами, несмотря на предлагаемый депутатами запрет.