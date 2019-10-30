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Украинцам введут новые правила покупки валюты

Украинцам введут новые правила покупки валюты
12:27 Сегодня Телеграф nk.gov.ua

Новости Бизнеса:Национальный банк Украины отменил лимиты на покупку валюты и снимает ограничения.

Национальный банк с 5 ноября отменяет ограничение на покупку иностранной валюты и банковских металлов физическими лицами в эквиваленте 150 тыс. грн в день. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Также прекращает действовать требование о предоставлении физическими лицами в банки документов, подтверждающих основания для проведения операций по покупке безналичной иностранной валюты.

"По оценкам Национального банка, эти послабления не будут иметь существенного влияния на валютный рынок. Во-первых, подавляющее большинство операций физических лиц по покупке иностранной валюты осуществляется на суммы, меньше 150 тыс. грн. Во-вторых, общие объемы покупки и продажи валюты населением сегодня соразмерны. В то же время чистая покупка валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке благодаря избыточному предложению валюты со стороны бизнеса и инвесторов в этом году составляет почти $4 млрд, а международные резервы за последние месяц в сохраняются на уровне $21−22 млрд", — говорится в сообщении.

Национальный банк с 5 ноября отменяет ограничение на покупку иностранной валюты и банковских металлов физическими лицами в эквиваленте 150 тыс. грн в день. Об этом сообщила пресс-служба регулятора. Также прекращает действовать требование о предоставлении физическими лицами в банки документов, подтверждающих основания для проведения операций по покупке безналичной иностранной валюты.<br /><br /> «По оценкам Национального банка, эти послабления не будут иметь существенного влияния на валютный рынок. Во-первых, подавляющее большинство операций физических лиц по покупке иностранной валюты осуществляется на суммы, меньше 150 тыс. грн. Во-вторых, общие объемы покупки и продажи валюты населением сегодня соразмерны. В то же время чистая покупка валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке благодаря избыточному предложению валюты со стороны бизнеса и инвесторов в этом году составляет почти $4 млрд, а международные резервы за последние месяц в сохраняются на уровне $21−22 млрд», — говорится в сообщении. В НБУ добавили, что в этом году отменили уже более 30 валютных ограничений. В феврале Нацбанк разрешил оnline-покупку иностранной валюты. Также была введена система инвестирования за рубеж в рамках е-лимитов (сегодня — до 50 тыс. евро/год для физических лиц) без необходимости получения индивидуальных разрешений или лицензий в Национальном банке.

В Украине изменились тарифы на выдачу наличных банкам

В НБУ добавили, что в этом году отменили уже более 30 валютных ограничений. В феврале Нацбанк разрешил оnline-покупку иностранной валюты. Также была введена система инвестирования за рубеж в рамках е-лимитов (сегодня — до 50 тыс. евро/год для физических лиц) без необходимости получения индивидуальных разрешений или лицензий в Национальном банке.

Напоминим, Национальный банк Украины в сентябре зафиксировал рост изъятия из обращения поддельных банкнот номиналом 500 гривень образца 2006 года, изготовленных струйной печатью с имитацией ультрафиолетовой защиты.

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НБУ, Евро, Валюта, Доллары, Покупка валюты.
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