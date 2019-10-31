Курс валют на 31 октября: доллар и евро упали в цене

Национальный банк Украины установил на четверг, 31 октября, курс доллара на уровне 24,99 грн. Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.
Таким образом, по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар подешевел на 12 коп. Евро также подешевел на 11 коп. и составляет 27,75 грн. Российский рубль практически не изменился и составляет 0,391 грн.
Курсы валют на 31 октября:
100 долларов США — 2499,5421
100 евро — 2775,9915
100 польских злотых — 651,1979
10 российских рублей — 3,9133
100 швейцарских франков — 2516,3084
100 юаней — 354,2116
Напомним, НБУ вводит в оборот новую 1000-гривневую купюру. Отмечается, что теперь это наибольший номинал банкноты среди существующих в Украине.
Лицевую сторону купюры украшает первый президент Национальной академии наук Владимир Вернадский. На обратной стороне находится изображение здания органа, который руководит работой академии в период между сессиями Общего собрания - Президиума НАН.
Известно также, что Нацбанк готовится в введению в оборот монеты номиналом 5 гривень.