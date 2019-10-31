Курс валют на 31 октября: доллар и евро упали в цене

Новости Бизнеса:Национальный банк Украины на четверг, 31 октября, укрепил официальный курс гривни почти на 12 копеек – до 24,9954 гривни за доллар против 25,1138 гривни за доллар в среду.

Национальный банк Украины установил на четверг, 31 октября, курс доллара на уровне 24,99 грн. Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.

Таким образом, по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар подешевел на 12 коп. Евро также подешевел на 11 коп. и составляет 27,75 грн. Российский рубль практически не изменился и составляет 0,391 грн.

Курсы валют на 31 октября:

100 долларов США — 2499,5421

100 евро — 2775,9915

100 польских злотых — 651,1979

10 российских рублей — 3,9133

100 швейцарских франков — 2516,3084

100 юаней — 354,2116

Напомним, НБУ вводит в оборот новую 1000-гривневую купюру. Отмечается, что теперь это наибольший номинал банкноты среди существующих в Украине.

Лицевую сторону купюры украшает первый президент Национальной академии наук Владимир Вернадский. На обратной стороне находится изображение здания органа, который руководит работой академии в период между сессиями Общего собрания - Президиума НАН.

Известно также, что Нацбанк готовится в введению в оборот монеты номиналом 5 гривень.