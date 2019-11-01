Курс валют на 1 ноября: доллар упал ниже психологической отметки

Новости Бизнеса:Национальный банк Украины установил на пятницу, 1 ноября, курс доллара на уровне 24,81 грн.

На пятницу, 1 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 24,82 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем, 31 октября, курс доллара снизился на 18 копеек.

Курс евро установлен на уровне 27,68 грн/€. Он снизился на 8 копеек.

Курсы валют на 1 ноября:

100 долларов США — 2481,9089

100 евро — 2768,3212

100 польских злотых — 650,1306

10 российских рублей — 3,8917

100 швейцарских франков — 2515,0551

100 юаней — 352,4728

Напомним, НБУ вводит в оборот новую 1000-гривневую купюру. Отмечается, что теперь это наибольший номинал банкноты среди существующих в Украине.

Лицевую сторону купюры украшает первый президент Национальной академии наук Владимир Вернадский. На обратной стороне находится изображение здания органа, который руководит работой академии в период между сессиями Общего собрания - Президиума НАН.

Известно также, что Нацбанк готовится в введению в оборот монеты номиналом 5 гривень.