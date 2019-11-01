Курс валют на 1 ноября: доллар упал ниже психологической отметки

На пятницу, 1 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 24,82 грн/$.
По сравнению с предыдущим рабочим днем, 31 октября, курс доллара снизился на 18 копеек.
Курс евро установлен на уровне 27,68 грн/€. Он снизился на 8 копеек.
Курсы валют на 1 ноября:
100 долларов США — 2481,9089
100 евро — 2768,3212
100 польских злотых — 650,1306
10 российских рублей — 3,8917
100 швейцарских франков — 2515,0551
100 юаней — 352,4728
Напомним, НБУ вводит в оборот новую 1000-гривневую купюру. Отмечается, что теперь это наибольший номинал банкноты среди существующих в Украине.
Лицевую сторону купюры украшает первый президент Национальной академии наук Владимир Вернадский. На обратной стороне находится изображение здания органа, который руководит работой академии в период между сессиями Общего собрания - Президиума НАН.
Известно также, что Нацбанк готовится в введению в оборот монеты номиналом 5 гривень.