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Курс валют на 7 ноября: Евро и доллар снова теряют позиции

Курс валют на 7 ноября: Евро и доллар снова теряют позиции
08:52 Сегодня Телеграф

Новости Бизнеса:Национальный банк Украины установил на четверг, 7 ноября, курс доллара на уровне 24,65 грн.

На четверг, 7 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 24,66 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем, 6 ноября, курс доллара снизился на 6 копеек. Курс евро установлен на уровне 27,35 грн/€. Он снизился на 12 копеек.

Курсы валют на 7 ноября:

100 долларов США — 2465,7612

100 евро — 2734,5292

100 польских злотых — 640,51

10 российских рублей — 3,8777

100 швейцарских франков — 2483,6777

100 юаней — 352,3696

Курс валют на 6 ноября: доллар и евро снова упали

Напомним, в Кабмине спрогнозировали, что доллар в следующем году будет стоить не больше 28 гривен.

В проекте государственного бюджета на 2020 год расчеты осуществлены с использованием прогноза курса на уровне 27,5 гривен за доллар на конец года.

Согласно расчетам, прогнозный объем государственного долга в эквиваленте в национальной валюте составит 2 045,1 млрд грн и составит 45,3% от прогнозного ВВП. Гарантированный государством долг в эквиваленте в национальной валюте составит 318,4 млрд грн и составит 7,1% от прогнозного ВВП.

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НБУ, Евро, Доллар, Курс валют, Курс валют от НБУ.
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