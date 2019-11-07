Курс валют на 7 ноября: Евро и доллар снова теряют позиции

Новости Бизнеса:Национальный банк Украины установил на четверг, 7 ноября, курс доллара на уровне 24,65 грн.

На четверг, 7 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 24,66 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем, 6 ноября, курс доллара снизился на 6 копеек. Курс евро установлен на уровне 27,35 грн/€. Он снизился на 12 копеек.

Курсы валют на 7 ноября:

100 долларов США — 2465,7612

100 евро — 2734,5292

100 польских злотых — 640,51

10 российских рублей — 3,8777

100 швейцарских франков — 2483,6777

100 юаней — 352,3696

Напомним, в Кабмине спрогнозировали, что доллар в следующем году будет стоить не больше 28 гривен.

В проекте государственного бюджета на 2020 год расчеты осуществлены с использованием прогноза курса на уровне 27,5 гривен за доллар на конец года.

Согласно расчетам, прогнозный объем государственного долга в эквиваленте в национальной валюте составит 2 045,1 млрд грн и составит 45,3% от прогнозного ВВП. Гарантированный государством долг в эквиваленте в национальной валюте составит 318,4 млрд грн и составит 7,1% от прогнозного ВВП.