Курс валют на 8 ноября: доллар продолжает дешеветь

Новости Бизнеса:Национальный банк Украины установил на пятницу, 8 ноября, курс доллара на уровне 24,51 грн.

На пятницу, 8 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 24,52 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем, 7 ноября, курс доллара снизился на 14 копеек.

Курс евро установлен на уровне 27,16 грн/€. Он снизился на 19 копеек.

Курсы валют на 8 ноября:

100 долларов США — 2451,5816

100 евро — 2715,6169

100 польских злотых — 636,6767

10 российских рублей — 3,8468

100 швейцарских франков — 2469,1916

100 юаней — 351,4406

Напомним, в Кабмине спрогнозировали, что доллар в следующем году будет стоить не больше 28 гривен.

В проекте государственного бюджета на 2020 год расчеты осуществлены с использованием прогноза курса на уровне 27,5 гривен за доллар на конец года.

Согласно расчетам, прогнозный объем государственного долга в эквиваленте в национальной валюте составит 2 045,1 млрд грн и составит 45,3% от прогнозного ВВП. Гарантированный государством долг в эквиваленте в национальной валюте составит 318,4 млрд грн и составит 7,1% от прогнозного ВВП.