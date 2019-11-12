Курс валют 12 ноября: евро продолжает терять позиции

Новости Бизнеса:Национальный банк Украины установил на вторник, 12 ноября, курс доллара на уровне 24,51 грн.

Национальный банк Украины установил официальные курс гривни к иностранным валютам на 12 ноября.

Американский доллар можно купить за 24,51 грн/$. Сравнивая со вчерашним днем, видно, что его курс доллара повысился на 1 копейку.

Курс евро установлен на уровне 27,06 грн/€. Он снизился на 10 копеек.

Согласно информации, предоставленной НБУ, основные курсы валют на 12 ноября установлены на таком уровне:

100 долларов США — 2451,1

100 евро — 2706,26

100 польских злотых — 633,24

10 российских рублей — 3,83

10 белорусских рублей - 119,59

100 швейцарских франков — 2466,52

100 юаней — 349,63

Напомним, вчера в налоговой службе рассказали, что любые переводы за товары или услуги с текущего счета физического-лица предпринимателя (ФЛП), юридического или физического лица или через кассу банка на текущий счет ФЛП-упрощенца не требуют использования регистраторов расчетных операций (РРО).