Курс валют 12 ноября: евро продолжает терять позиции

Национальный банк Украины установил официальные курс гривни к иностранным валютам на 12 ноября.
Американский доллар можно купить за 24,51 грн/$. Сравнивая со вчерашним днем, видно, что его курс доллара повысился на 1 копейку.
Курс евро установлен на уровне 27,06 грн/€. Он снизился на 10 копеек.
Согласно информации, предоставленной НБУ, основные курсы валют на 12 ноября установлены на таком уровне:
100 долларов США — 2451,1
100 евро — 2706,26
100 польских злотых — 633,24
10 российских рублей — 3,83
10 белорусских рублей - 119,59
100 швейцарских франков — 2466,52
100 юаней — 349,63
Напомним, вчера в налоговой службе рассказали, что любые переводы за товары или услуги с текущего счета физического-лица предпринимателя (ФЛП), юридического или физического лица или через кассу банка на текущий счет ФЛП-упрощенца не требуют использования регистраторов расчетных операций (РРО).