Скачать
Понедельник, 11.11.2019
Вечернее заседание "Слуги народа": обсудят земельную реформу и поведение нардепов
Вечернее заседание "Слуги народа": обсудят земельную реформу и поведение нардепов
"Законов по земле нет": Геращенко сообщила об изменении повестки дня Рады
Геращенко сообщила об изменении повестки дня Рады
Украинка Сапсай - чемпионка мира по самбо
Украинка Сапсай - чемпионка мира по самбо
Не теряем время: чем заняться огороднику поздней осенью
Не теряем время: чем заняться огороднику поздней осенью

Глава ГНС разъяснил положения законов относительно применения РРО

Глава ГНС разъяснил положения законов относительно применения РРО
20:18 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Верланов говорит, что зачисление средств на текущий счет ФЛП не требует выдачи чека.

Любые переводы за товары или услуги с текущего счета физического-лица предпринимателя (ФЛП), юридического или физического лица или через кассу банка на текущий счет ФЛП-упрощенца не требуют использования регистраторов расчетных операций (РРО).

Об этом сообщил председатель Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов на своей странице в Facebook, разъясняя положения законов относительно применения РРО.

"Любые переводы за товары или услуги с текущего счета ФЛП, юридического или физического лица либо через кассу банка на текущий счет ФЛП-упрощенца не будут требовать использования РРО. Точка.", - сказано в сообщении. 

"Государственная налоговая служба продолжает разъяснять положения Закона Украины "О применении РРО в сфере торговли, общественного питания и услуг" и Закон Украины № 128 от 20.09.2019. Так, если расчеты за приобретенный товар (услугу) проводятся в безналичной форме без применения платежных карт и средства перечисляются с текущего счета покупателя на текущий счет продавца, такая операция не требует применения РРО", - говорится в сообщении пресс-службы ГНС.

За 10 месяцев в госбюджет поступило налогов на сумму 490 млрд грн

То же самое касается случаев, когда покупатель рассчитывается с продавцом путем внесения денежных средств через банк для дальнейшего их зачисления на текущий счет продавца. "Срабатывает" освобождение, предусмотренное для банковских операций в соответствии с пунктом 2 статьи 9 закона.

"То есть, юристы, консультанты, айтишники, другие самозанятые лица, в том числе и те, кто работает на третьей группе упрощенной системы налогообложения, не должны применять регистраторы расчетных операций, если их клиенты рассчитываются с ними исключительно в безналичной форме без применения платежных карточек и перечисляют им средства на текущий счет банковским переводом. Также РРО не нужны, если клиент в кассе банка вносит наличные для последующего их зачисления на текущий счет продавца", - отметил Верланов.

Данилишин выступил за создание спецкомиссии по оценке работы банков

Если расчеты за товар или услугу произошли с использованием банковской платежной карты, то такая операция подпадает под определение "расчетной операции" для целей этого закона.

"Это не новая норма: требования относительно применения РРО по операциям с применением платежных карточек действовали и ранее. Впрочем, мы понимаем, что существует много вопросов относительно нюансов и практических аспектов применения регистраторов расчетных операций при проведении таких расчетов. Поэтому совместно с Министерством финансов будем их разъяснять", - отметил Верланов.

Как сообщалось, Верховная Рада 20 сентября приняла закон о детенизации расчетов в сфере торговли и услуг и о регистраторах расчетных операций в смартфоне, а также приняла соответствующие изменения в Налоговый кодекс Украины. За соответствующий закон №1053-1 "О внесении изменений в Закон Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг" проголосовали 250 народных депутатов.

Очистка улиц от нелегальных игорных заведений: у Дубинского есть план

Также парламент принял закон №1073 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг".

Законы направлены на выведение из теневого оборота доли наличных расчетов и "отбеливание" оборота товаров, реализуемых без официального отображения теми субъектами хозяйствования, которые согласно с законодательством не освобождены от обязанности применения регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг, однако реально их не используют.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ГНС, Банки, ФЛП, РРО, Сергей Верланов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр 2019: самые модные и актуальные дизайны ногтей в 2019 году
02 Медики назвали первые признаки сахарного диабета
03 Год Белой Крысы: каким знакам зодиака повезет в 2020 году
04 "Я не участвовал в боевых действиях": Мазур рассказал, что делал в Чечне
05 ТОП-10 научных открытий о неандертальцах, которые недавно потрясли мир
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
День в ООС: еще один боец ВСУ получил ранения
День в ООС: еще один боец ВСУ получил ранения
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (04.11 – 10.11.2019)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Украинцы выбрали фаворита среди иностранных лидеров
Украинцы выбрали фаворита среди иностранных лидеров
Икона стиля: Гвен Стефани произвела фурор на People's Choice Awards (Фото)
Икона стиля: Гвен Стефани произвела фурор на People's Choice Awards (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь