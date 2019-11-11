Глава ГНС разъяснил положения законов относительно применения РРО

Новости Бизнеса:Верланов говорит, что зачисление средств на текущий счет ФЛП не требует выдачи чека.

Любые переводы за товары или услуги с текущего счета физического-лица предпринимателя (ФЛП), юридического или физического лица или через кассу банка на текущий счет ФЛП-упрощенца не требуют использования регистраторов расчетных операций (РРО).

Об этом сообщил председатель Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов на своей странице в Facebook, разъясняя положения законов относительно применения РРО.

"Любые переводы за товары или услуги с текущего счета ФЛП, юридического или физического лица либо через кассу банка на текущий счет ФЛП-упрощенца не будут требовать использования РРО. Точка.", - сказано в сообщении.

"Государственная налоговая служба продолжает разъяснять положения Закона Украины "О применении РРО в сфере торговли, общественного питания и услуг" и Закон Украины № 128 от 20.09.2019. Так, если расчеты за приобретенный товар (услугу) проводятся в безналичной форме без применения платежных карт и средства перечисляются с текущего счета покупателя на текущий счет продавца, такая операция не требует применения РРО", - говорится в сообщении пресс-службы ГНС.

То же самое касается случаев, когда покупатель рассчитывается с продавцом путем внесения денежных средств через банк для дальнейшего их зачисления на текущий счет продавца. "Срабатывает" освобождение, предусмотренное для банковских операций в соответствии с пунктом 2 статьи 9 закона.

"То есть, юристы, консультанты, айтишники, другие самозанятые лица, в том числе и те, кто работает на третьей группе упрощенной системы налогообложения, не должны применять регистраторы расчетных операций, если их клиенты рассчитываются с ними исключительно в безналичной форме без применения платежных карточек и перечисляют им средства на текущий счет банковским переводом. Также РРО не нужны, если клиент в кассе банка вносит наличные для последующего их зачисления на текущий счет продавца", - отметил Верланов.

Если расчеты за товар или услугу произошли с использованием банковской платежной карты, то такая операция подпадает под определение "расчетной операции" для целей этого закона.

"Это не новая норма: требования относительно применения РРО по операциям с применением платежных карточек действовали и ранее. Впрочем, мы понимаем, что существует много вопросов относительно нюансов и практических аспектов применения регистраторов расчетных операций при проведении таких расчетов. Поэтому совместно с Министерством финансов будем их разъяснять", - отметил Верланов.

Как сообщалось, Верховная Рада 20 сентября приняла закон о детенизации расчетов в сфере торговли и услуг и о регистраторах расчетных операций в смартфоне, а также приняла соответствующие изменения в Налоговый кодекс Украины. За соответствующий закон №1053-1 "О внесении изменений в Закон Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг" проголосовали 250 народных депутатов.

Также парламент принял закон №1073 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг".

Законы направлены на выведение из теневого оборота доли наличных расчетов и "отбеливание" оборота товаров, реализуемых без официального отображения теми субъектами хозяйствования, которые согласно с законодательством не освобождены от обязанности применения регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг, однако реально их не используют.