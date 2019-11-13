Курс валют на 13 ноября: НБУ снова снизил курс доллара

Национальный банк Украины установил официальные курс гривни к иностранным валютам на 13 ноября.
Американский доллар можно купить за 24,46 грн/$. Курс евро установлен на уровне 26,94 грн/€. Он снизился на 10 копеек.
Согласно информации, предоставленной НБУ, основные курсы валют на 13 ноября установлены на таком уровне:
100 долларов США — 2446,18
100 евро — 2694,26
100 польских злотых — 630,24
10 российских рублей — 3,83
10 белорусских рублей - 119,59
100 швейцарских франков — 2457,52
100 юаней — 349,63
10 белорусских рублей — 119,36
100 молдавских лей — 140,13
100 фунтов стерлингов — 3139,68
100 турецких лир — 423,72
Парламент назначил члена Совета Нацбанка вместо Тимофея Милованова. Верховная Рада приняла постановление "Об изменении в составе Совета Национального банка Украины" (№ 2400).