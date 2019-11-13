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Курс валют на 13 ноября: НБУ снова снизил курс доллара

Курс валют на 13 ноября: НБУ снова снизил курс доллара
09:51 Сегодня Телеграф НБУ Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:По сравнению с предыдущим днем, 12 ноября, курс доллара снизился на 5 копеек.

Национальный банк Украины установил официальные курс гривни к иностранным валютам на 13 ноября.

Американский доллар можно купить за 24,46 грн/$. Курс евро установлен на уровне 26,94 грн/€. Он снизился на 10 копеек.

Согласно информации, предоставленной НБУ, основные курсы валют на 13 ноября установлены на таком уровне:

100 долларов США — 2446,18

100 евро — 2694,26

100 польских злотых — 630,24

10 российских рублей — 3,83

10 белорусских рублей - 119,59

100 швейцарских франков — 2457,52

100 юаней — 349,63

10 белорусских рублей — 119,36 

100 молдавских лей — 140,13

100 фунтов стерлингов  — 3139,68

100 турецких лир — 423,72

Суд отложил до среды избрание меры пресечения члену совета НБУ Каленскому по делу VAB Банка

Парламент назначил члена Совета Нацбанка вместо Тимофея Милованова. Верховная Рада приняла постановление "Об изменении в составе Совета Национального банка Украины" (№ 2400). 

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НБУ, Евро, Доллар, Нацбанк, Курс валют.
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