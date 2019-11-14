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Курс валют на 14 ноября: доллар и евро продолжают падать

Курс валют на 14 ноября: доллар и евро продолжают падать
09:14 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Доллар и Евро упали в цене на 15 и 18 копеек соответственно.

Гривня продолжает укреплять свои позиции. По информации НБУ  в четверг, 14 ноября, курс доллара остановился на отметке 24,31. 

По сравнению с средой, 13 ноября, американская валюта подешевела на 15 копеек. Евро также упал в цене и стал дешевле на 18 копеек.

Согласно информации, предоставленной НБУ, основные курсы валют на 14 ноября установлены на таком уровне:

100 долларов США — 2431,55

100 евро — 2676,17

100 польских злотых — 624,19

10 российских рублей — 3,78

10 белорусских рублей - 118,28

100 швейцарских франков — 2456,55

100 юаней — 346,29

100 молдавских лей — 138,82

100 фунтов стерлингов — 3120,53

100 турецких лир — 422,66

Дело на миллиард: суд отправил Каленского под домашний арест

Ранее высший Антикоррупционный суд после длившихся более 4 часов слушаний отложил до 10:30 среды, 13 ноября, вынесение решения об избрания меры пресечения в отношении члена Совета НБУ Николая Каленского, который был задержан НАБУ по делу о выдаче Нацбанком стабилизационного кредита VAB Банку в октябре 2014 года на 1,2 млрд грн.

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Все по теме:

НБУ, Евро, Доллар, Нацбанк, Валюта, Курс валют, Курс доллара.
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