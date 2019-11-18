Курс валют на 18 ноября: гривна немного укрепилась

Новости Бизнеса:Национальный банк Украины установил на понедельник, 18 ноября, курс доллара на уровне 24,22 грн.

На понедельник, 16 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 24,22 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем, 15 ноября, курс доллара снизился на 3 копейки.

Курс евро установлен на уровне 26,72 грн/€. Он вырос на 6 копеек.

Курсы валют на 18 ноября:

100 долларов США — 2422,0132

100 евро — 2672,4494

100 польских злотых — 624,623

10 российских рублей — 3,791

100 швейцарских франков — 2446,4018

100 юаней — 345,5322

Напомним, в Кабмине спрогнозировали, что доллар в следующем году будет стоить не больше 28 гривен.

В проекте государственного бюджета на 2020 год расчеты осуществлены с использованием прогноза курса на уровне 27,5 гривен за доллар на конец года.

Согласно расчетам, прогнозный объем государственного долга в эквиваленте в национальной валюте составит 2 045,1 млрд грн и составит 45,3% от прогнозного ВВП. Гарантированный государством долг в эквиваленте в национальной валюте составит 318,4 млрд грн и составит 7,1% от прогнозного ВВП.