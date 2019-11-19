Скачать
Вторник, 19.11.2019
Итоги дня 18 ноября: подозрение Порошенко и возврат кораблей
Итоги дня 18 ноября: подозрение Порошенко и возврат кораблей
Идут морозы: В Украине существенно похолодает
Идут морозы: В Украине существенно похолодает
Барселона намерена ослабить соперника Шахтера в Лиге чемпионов
Барселона намерена ослабить соперника Шахтера в Лиге чемпионов
19 ноября - память Павла Исповедника и Варлаама Хутынского
19 ноября - память Павла Исповедника

Курс валют на 19 ноября: евро резко упал в цене, доллар дешевеет

Курс валют на 19 ноября: евро резко упал в цене, доллар дешевеет
09:02 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:На вторник, 19 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро.

На вторник, 19 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 24,14 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем, 18 ноября, курс доллара снизился на 8 копеек.

Курс евро установлен на уровне 26,70 грн/€. Он упал на 3 копейки.

Курсы валют на 19 ноября:

100 долларов США — 2413,7178

100 евро — 2669,8133

100 польских злотых — 622,1166

10 российских рублей — 3,786

100 швейцарских франков — 2435,961

100 юаней — 343,9196

Напомним, в Кабмине спрогнозировали, что доллар в следующем году будет стоить не больше 28 гривен.

В Центробанке Украины определились с главой Совета

В проекте государственного бюджета на 2020 год расчеты осуществлены с использованием прогноза курса на уровне 27,5 гривен за доллар на конец года.

Согласно расчетам, прогнозный объем государственного долга в эквиваленте в национальной валюте составит 2 045,1 млрд грн и составит 45,3% от прогнозного ВВП. Гарантированный государством долг в эквиваленте в национальной валюте составит 318,4 млрд грн и составит 7,1% от прогнозного ВВП.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НБУ, Евро, Доллар, Курс гривны, Курс валют, Курс гривны к доллару, Курс доллара к гривне.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Врачи рассказали, что будет с телом, если вы откажетесь от алкоголя
02 "Человек года" по версии журнала GQ: кого отметили (Фото, Видео)
03 Глава МИД Германии так и не добрался до Донбасса
04 СМИ: Зеленский чувствовал давление Трампа и даже созывал встречу из-за этого
05 Кто хочет сбросить пару килограммов?: "заповеди", которые помогут похудеть
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Что-то пошло не так: в Facebook и Instagram произошел масштабным сбой
В Facebook и Instagram произошел масштабным сбой
Нетаньяху: Трамп исправил историческую несправедливость
Нетаньяху: Трамп исправил историческую несправедливость
Евросоюз согласовал бюджет на следующий год
Евросоюз согласовал бюджет на следующий год
Google посвятил Doodle 200-летию со дня основания музея Прадо
Google посвятил Doodle 200-летию со дня основания музея Прадо
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь