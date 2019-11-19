Курс валют на 19 ноября: евро резко упал в цене, доллар дешевеет

На вторник, 19 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 24,14 грн/$.
По сравнению с предыдущим рабочим днем, 18 ноября, курс доллара снизился на 8 копеек.
Курс евро установлен на уровне 26,70 грн/€. Он упал на 3 копейки.
Курсы валют на 19 ноября:
100 долларов США — 2413,7178
100 евро — 2669,8133
100 польских злотых — 622,1166
10 российских рублей — 3,786
100 швейцарских франков — 2435,961
100 юаней — 343,9196
Напомним, в Кабмине спрогнозировали, что доллар в следующем году будет стоить не больше 28 гривен.
В проекте государственного бюджета на 2020 год расчеты осуществлены с использованием прогноза курса на уровне 27,5 гривен за доллар на конец года.
Согласно расчетам, прогнозный объем государственного долга в эквиваленте в национальной валюте составит 2 045,1 млрд грн и составит 45,3% от прогнозного ВВП. Гарантированный государством долг в эквиваленте в национальной валюте составит 318,4 млрд грн и составит 7,1% от прогнозного ВВП.