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"Никому это сейчас не нужно": ВБ предупреждает об опасности отката банковской реформы

"Никому это сейчас не нужно": ВБ предупреждает об опасности отката банковской реформы
16:52 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Всемирный банк оценил банковскую реформу в Украине.

Всемирный банк считает банковскую реформу в Украине успешной и предупреждает, что ее откат может снова дестабилизировать банковский сектор.

Об этом заявила директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен.

"Мы по-прежнему считаем банковскую, финансовую реформу успешной. То, что сделал Национальный банк Украины и органы власти за последние пять лет, действительно впечатляет", - сказала Кахконен.

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Она напомнила о проведенной очистке банковского сектора, в ходе которой были закрыты почти половина банков, и о создании сильного банковского надзора, соответствующего международным стандартам.

"Эти реформы стабилизировали банковский и финансовый сектор. Очень важно сохранить эту стабильность и не отменять никакие реформы. Отмена ключевых реформ может дестабилизировать банковский сектор снова. И никому это сейчас не нужно", - сказала Кахконен.

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Как сообщалось ранее, в ходе очистки банковской системы Украины за 2014-2017 годы Национальный банк принял решения о выведении с рынка в отношении 96 банков. В том числе 33 банка стали неплатежеспособными в 2014 году, еще 33 – в 2015-м, 21 - в 2016-м и 9 - в 2017 году.

По оценкам Фонда гарантирования вкладов, банковский кризис в Украине обошелся для государства, крупных вкладчиков и бизнеса в 190-200 миллиардов гривен.

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Всемирный банк, Банки, Сату Кахконен, Банковская реформа.
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