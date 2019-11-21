Курс валют на 21 ноября: евро и доллар снова упали

Новости Бизнеса:На четверг, 21 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро.

На четверг, 21 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 24,18 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем, 20 ноября, курс доллара снизился на 2 копейки.

Курс евро установлен на уровне 26,74 грн/€. Он снизился на 7 копеек.

Курсы валют на 21 ноября:

100 долларов США — 2418,3603

100 евро — 2674,4647

100 польских злотых — 622,9537

10 российских рублей — 3,7774

100 швейцарских франков — 2436,4259

100 юаней — 343,8234

Напомним, в Кабмине спрогнозировали, что доллар в следующем году будет стоить не больше 28 гривен.

В проекте государственного бюджета на 2020 год расчеты осуществлены с использованием прогноза курса на уровне 27,5 гривен за доллар на конец года.

Согласно расчетам, прогнозный объем государственного долга в эквиваленте в национальной валюте составит 2 045,1 млрд грн и составит 45,3% от прогнозного ВВП. Гарантированный государством долг в эквиваленте в национальной валюте составит 318,4 млрд грн и составит 7,1% от прогнозного ВВП.