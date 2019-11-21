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Системы электронных платежей начнут работать 23/7 уже в следующем году

Системы электронных платежей начнут работать 23/7 уже в следующем году
23:38 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Переход СЭП на расширенный регламент работы 23/7 планируется с апреля-2020.

Национальный банк Украины (НБУ) в апреле 2020 года планирует перейти на расширенный регламент работы системы электронных платежей (СЭП), который будет предусматривать доступность системы для проведения межбанковских платежей 23 часа в сутки 7 дней в неделю с учетом технологического перерыва на один час при переходе на новый день.

Согласно сообщению на сайте центробанка в четверг, работа СЭП в режиме 23/7 - это первый этап перехода системы на круглосуточный режим работы.

"Для реализации круглосуточной работы СЭП НБУ планирует модернизировать некоторые технологические вопросы работы системы. Речь идет, в частности, о технологии включения или исключения участников СЭП, а также об установлении лимитов для выполнения принудительного или бесспорного списания и ареста средств", - уточнил центробанк.

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Регулятор также предложил для общественного обсуждения проект постановления правления Нацбанка от 16 августа 2019 № 320 "Об утверждении изменений к Инструкции о межбанковском переводе средств в Украине в национальной валюте", которое вступает в силу с 1 апреля 2020 года, добавив, что все предложения к проекту принимаются до 24 декабря 2019 года.

Как сообщалось, регулятор планирует реализовать круглосуточный режим работы СЭП к 2022 году.

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В настоящее время СЭП обеспечивает прием межбанковских платежей с 8:30 до 19:00 в рабочие дни и не функционирует в праздничные и выходные.

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НБУ, Безналичные расчеты, Электронные платежи, СЭП.
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