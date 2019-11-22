Скачать
Пятница, 22.11.2019
Итоги дня 21 ноября: подозрение Садовому и новая должность Найема
Итоги дня 21 ноября: подозрение Садовому и новая должность Найема
Мороз до -12: синоптики дали холодный прогноз на выходные
Мороз до -12: синоптики дали холодный прогноз на выходные
Бешикташ определился с судьбой Кариуса
Бешикташ определился с судьбой Кариуса
22 ноября - приметы и обряды в День Матроны
22 ноября - приметы и обряды в День Матроны

Курс валют на 22 ноября: сколько стоит евро и доллар

Курс валют на 22 ноября: сколько стоит евро и доллар
08:53 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:На пятницу, 22 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро.

На пятницу, 22 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 24,19 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем, 21 ноября, курс доллара вырос на 1 копейку.

Курс евро установлен на уровне 26,83 грн/€. Он вырос на 9 копеек.

Курсы валют на 22 ноября:

100 долларов США — 2419,3689

100 евро — 2683,322

100 польских злотых — 624,4641

10 российских рублей — 3,7896

100 швейцарских франков — 2439,8273

100 юаней — 344,3114

Напомним, в Кабмине спрогнозировали, что доллар в следующем году будет стоить не больше 28 гривен.

Курс валют на 21 ноября: евро и доллар снова упали

В проекте государственного бюджета на 2020 год расчеты осуществлены с использованием прогноза курса на уровне 27,5 гривен за доллар на конец года.

Согласно расчетам, прогнозный объем государственного долга в эквиваленте в национальной валюте составит 2 045,1 млрд грн и составит 45,3% от прогнозного ВВП. Гарантированный государством долг в эквиваленте в национальной валюте составит 318,4 млрд грн и составит 7,1% от прогнозного ВВП.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НБУ, Евро, Доллар, Курс гривны, Курс валют, Курс гривны к доллару, Курс доллара к гривне.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 СМИ узнали имя победителя Золотого мяча 2019
02 Экс-глава СБУ Грицак подозревается в госизмене
03 "Российский тюнинг": появились фото возвращенных РФ кораблей
04 Зеленский встретился с египетским бизнесменом (Фото)
05 Итоги дня 21 ноября: подозрение Садовому и новая должность Найема
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Арахамия о пранкере &quot;Джокере&quot;: Он наш союзник
Арахамия о пранкере "Джокере": Он наш союзник
Трамп временно предотвратил &quot;шатдаун&quot; в США
Трамп временно предотвратил "шатдаун" в США
На Донбассе травмированы трое украинских военных
На Донбассе травмированы трое украинских военных
Предновогодний гороскоп: что ожидает знаки Зодиака в конце 2019 года
Предновогодний гороскоп: что ожидает знаки Зодиака в конце 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь