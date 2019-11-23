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Гончарук о переговорах с МВФ: Миссия оценила существенный прогресс

Гончарук о переговорах с МВФ: Миссия оценила существенный прогресс
18:48 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Кабмин

Новости Бизнеса:Миссия МВФ отметила значительный прогресс реформ в Украине.

Миссия Международного валютного фонда (МВФ), находившаяся в Украине с 14 по 22 ноября, отметила высокий прогресс в продвижении реформ за последние несколько месяцев, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Мы провели конструктивные переговоры. Миссия оценила существенный прогресс, достигнутый за последние несколько месяцев", - цитирует премьер-министра "Урядовый портал".

Министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что был достигнут прогресс в дискуссиях касательно политики и реформ, которые могут стать основой новой программы МВФ, включающей поддержку денежно-кредитного, фискального и финансового секторов.

"Мы продолжаем работу над новой программой в тесном сотрудничестве", - заявил Гончарук.

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Как сообщалось, глава миссии МВФ Рон ван Роден заявил о конструктивных и плодотворных обсуждениях с представителями власти Украины, однако отметил, что для заключения договоренности о новой программе (Staff Level Agreement) потребуется продолжение дискуссий в ближайшее время.

Как сообщалось, Украина ведет переговоры о возможности открытия Фондом новой 3-летней программы расширенного финансирования EFF на $5-6 млрд. В сентябре Киев посетила миссия МВФ, которая впоследствии сообщила о планах продолжить дискуссию.

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Украинское правительство и центробанк надеются, что позитивное решение о новой программе будет принято в декабре, что позволит получить первый транш по ней еще до конца этого года.

Верховная Рада уже приняла закон о госбюджете-2020, что является одним из главных условий для открытия программы. Парламент также вернул норму об ответственности за незаконное обогащение и одобрил в первом чтении закон об обороте сельхозземель в Украине, что также повышает шансы на позитивное решение МВФ. В то же время в ходе обсуждения закон президент Владимир Зеленский заявил о включении в закон при доработке его во втором чтении нормы о всеукраинском референдуме по вопросу разрешения покупки земли нерезидентами, что может вызвать вопросы у Фонда.

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Среди других вопросов остается прогресс в возмещении средств налогоплательщиков, потраченных на национализацию ПриватБанка и выплату вкладчикам других выведенных с рынка банков, а также гарантии невозврата национализированных или выведенных с рынка банков их владельцам даже в случае, если подобное решение примет суд.

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МВФ, Алексей Гончарук, Оксана Маркарова, Рон ван Роден.
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