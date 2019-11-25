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Курс валют на 25 ноября: евро и доллар снова упали

Курс валют на 25 ноября: евро и доллар снова упали
08:51 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:На понедельник, 25 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро.

На понедельник, 25 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 24,16 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем, 22 ноября, курс доллара снизился на 3 копейки.

Курс евро установлен на уровне 26,72 грн/€. Он снизился на 11 копеек 

Курсы валют на 25 ноября:

100 долларов США — 2416,4262

100 евро — 2672,0841

100 польских злотых — 621,7475

10 российских рублей — 3,7928

100 швейцарских франков — 2430,4931

100 юаней — 343,3055

Напомним, в Кабмине спрогнозировали, что доллар в следующем году будет стоить не больше 28 гривен.

В проекте государственного бюджета на 2020 год расчеты осуществлены с использованием прогноза курса на уровне 27,5 гривен за доллар на конец года.

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Согласно расчетам, прогнозный объем государственного долга в эквиваленте в национальной валюте составит 2 045,1 млрд грн и составит 45,3% от прогнозного ВВП. Гарантированный государством долг в эквиваленте в национальной валюте составит 318,4 млрд грн и составит 7,1% от прогнозного ВВП.

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НБУ, Евро, Доллар, Курс гривны, Курс валют, Курс гривны к доллару, Курс доллара к гривне.
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