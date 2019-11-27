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Курс валют на 27 ноября: доллар и евро стремительно падают

Курс валют на 27 ноября: доллар и евро стремительно падают
09:28 Сегодня Телеграф

Новости Бизнеса:На среду, 27 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро.

На среду, 27 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 23,99 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем, 26 ноября, курс доллара снизился на 7 копеек.

Курс евро установлен на уровне 26,43 грн/€. Он снизился на 5 копеек.

Курсы валют на 27 ноября:

100 долларов США — 2398,2702

100 евро — 2642,8938

100 польских злотых — 614,4121

10 российских рублей — 3,7459

100 швейцарских франков — 2404,1606

100 юаней — 340,6845

Напомним, в Кабмине спрогнозировали, что доллар в следующем году будет стоить не больше 28 гривен.

В проекте государственного бюджета на 2020 год расчеты осуществлены с использованием прогноза курса на уровне 27,5 гривен за доллар на конец года.

Курс валют на 26 ноября: гривна удерживает позиции

напомним, Национальный банк с 20 декабря 2019 года вводит на замену бумажных банкнот монеты номиналом 5 и начинает обновление банкнот номиналом 50 и 200 гривень, монеты в 10 гривень появятся с середины 2020 года

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НБУ, Евро, Доллар, Курс гривны, Курс валют, Курс гривны к доллару, Курс доллара к гривне.
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