Курс валют на 27 ноября: доллар и евро стремительно падают

На среду, 27 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 23,99 грн/$.
По сравнению с предыдущим рабочим днем, 26 ноября, курс доллара снизился на 7 копеек.
Курс евро установлен на уровне 26,43 грн/€. Он снизился на 5 копеек.
Курсы валют на 27 ноября:
100 долларов США — 2398,2702
100 евро — 2642,8938
100 польских злотых — 614,4121
10 российских рублей — 3,7459
100 швейцарских франков — 2404,1606
100 юаней — 340,6845
Напомним, в Кабмине спрогнозировали, что доллар в следующем году будет стоить не больше 28 гривен.
В проекте государственного бюджета на 2020 год расчеты осуществлены с использованием прогноза курса на уровне 27,5 гривен за доллар на конец года.
напомним, Национальный банк с 20 декабря 2019 года вводит на замену бумажных банкнот монеты номиналом 5 и начинает обновление банкнот номиналом 50 и 200 гривень, монеты в 10 гривень появятся с середины 2020 года