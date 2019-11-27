Смолий о переговорах с МВФ: Мы надеемся на их успешное завершение

Новости Бизнеса:Переговоры с МВФ по новой программе не завершены, консультации продолжаются.

В Национальном банке Украины надеются на успешное завершение переговоров с Международным валютным фондом.

"Переговоры продолжаются, и мы надеемся на их успешное завершение", - сказал глава Нацбанка Яков Смолий во время брифинга в среду.

По его словам, миссия МВФ на прошлой неделе завершила работу в Киеве, но стороны продолжают консультации в Вашингтоне.

Он также добавил, что результаты данных консультаций можно ожидать в ближайшее время.

Напомним, миссия МВФ с 14 по 22 ноября находилась в Украине для обсуждения с властями новой программы расширенного финансирования, рассчитанной на три года. Потенциальный объем новой программы оценен Нацбанком в $5-10 млрд., первые 2 млрд, согласно прогнозу, должны поступить до конца текущего года.

Глава миссии Рон ван Роден оценил прогресс в реформах и переговорах по мерам, которые могут стать основой новой программы. Ван Роден также добавил, что дискуссия продолжится в ближайшие недели.