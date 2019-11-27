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Смолий о переговорах с МВФ: Мы надеемся на их успешное завершение

Смолий о переговорах с МВФ: Мы надеемся на их успешное завершение
14:53 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Переговоры с МВФ по новой программе не завершены, консультации продолжаются.

В Национальном банке Украины надеются на успешное завершение переговоров с Международным валютным фондом. 

"Переговоры продолжаются, и мы надеемся на их успешное завершение", - сказал глава Нацбанка Яков Смолий во время брифинга в среду. 

По его словам, миссия МВФ на прошлой неделе завершила работу в Киеве, но стороны продолжают консультации в Вашингтоне. 

Он также добавил, что результаты данных консультаций можно ожидать в ближайшее время.  

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Напомним, миссия МВФ с 14 по 22 ноября находилась в Украине для обсуждения с властями новой программы расширенного финансирования, рассчитанной на три года. Потенциальный объем новой программы оценен Нацбанком в $5-10 млрд., первые 2 млрд, согласно прогнозу, должны поступить до конца текущего года.  

Глава миссии Рон ван Роден оценил прогресс в реформах и переговорах по мерам, которые могут стать основой новой программы. Ван Роден также добавил, что дискуссия продолжится в ближайшие недели.

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НБУ, МВФ, Яков Смолий.
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