Смолий о переговорах с МВФ: Мы надеемся на их успешное завершение

В Национальном банке Украины надеются на успешное завершение переговоров с Международным валютным фондом.
"Переговоры продолжаются, и мы надеемся на их успешное завершение", - сказал глава Нацбанка Яков Смолий во время брифинга в среду.
По его словам, миссия МВФ на прошлой неделе завершила работу в Киеве, но стороны продолжают консультации в Вашингтоне.
Он также добавил, что результаты данных консультаций можно ожидать в ближайшее время.
Напомним, миссия МВФ с 14 по 22 ноября находилась в Украине для обсуждения с властями новой программы расширенного финансирования, рассчитанной на три года. Потенциальный объем новой программы оценен Нацбанком в $5-10 млрд., первые 2 млрд, согласно прогнозу, должны поступить до конца текущего года.
Глава миссии Рон ван Роден оценил прогресс в реформах и переговорах по мерам, которые могут стать основой новой программы. Ван Роден также добавил, что дискуссия продолжится в ближайшие недели.