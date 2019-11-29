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Пятница, 29.11.2019
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Минфин погасил почти все ОВГЗ в евро

Минфин погасил почти все ОВГЗ в евро
01:15 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости Бизнеса:Минфин выплатил 11 миллиардов гривень по облигациям внутреннего госзайма.

Министерство финансов Украины выплатило по облигациям внутреннего государственного займа 417 млн евро.

Об этом сообщил финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив в соцсети Facebook, отметив, что гривневый эквивалент погашения составил 11 млрд грн.

По его словам, в результате этого погашения на сегодня в обращении почти не осталось ОВГЗ в евро.

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Как сообщалось ранее, Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа в январе-октябре 2019 года привлекло в государственный бюджет 202,782 млрд грн, 3,767 млрд долл. и 189 млн евро.

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ОВГЗ, Минфин, Михаил Демкив.
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