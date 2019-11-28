Минфин передал ПриватБанк в собственность Кабмина

Новости Бизнеса:Конечным собственником "ПриватБанка" является государство Украина в лице Кабинета министров.

Конечным собственником "ПриватБанка" является государство Украина в лице Кабинета министров. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Национального банка Украины.

Согласно сведениям о конечных ключевых участниках в структуре собственности банка по состоянию на 25 сентября 2019 года, владельцем 100% акций является Кабинет министров.

Напомним, "ПриватБанк" был национализирован в декабре 2016 года. Министерство финансов купило 100% акций за 1 гривну и с тех пор собственником "ПриватБанка" было государство Украина в лице Министерства финансов.

Напомним, ранее бывший совладелец Приватбанка Игорь Коломойский заявлял, что в ближайшее время вернет себе банк.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Приватбанк не вернут Коломойскому.

13 ноября в интервью The New York Times Коломойский заявил, что Украине пора отказаться от Запада и налаживать отношения с Россией. По его словам, восстановление связей с Россией стало необходимым для экономического выживания Украины.

Более чем через неделю, 21 ноября, президент Владимир Зеленский отреагировал на высказывания олигарха. Зеленский подчеркнул, что это его приоритет, а не Коломойского, как главы государства отвечать за международный вектор Украины.

22 ноября стала известно, что украинская власть может запретить возвращение банков владельцам на законодательном уровне – такое условие выдвинул МВФ.