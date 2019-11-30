Курс валют на 30 ноября: доллар и евро немного подорожали

На субботу, 30 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 24,04 грн/$.
По сравнению с предыдущим рабочим днем, 28 ноября, курс доллара вырос на 5 копеек.
Курс евро установлен на уровне 26,45 грн/€. Он вырос на 5 копеек.
Курсы валют на 30 ноября:
100 долларов США — 2403,5575
100 евро — 2645,115
100 польских злотых — 612,1251
10 российских рублей — 3,7497
100 швейцарских франков — 2406,6191
100 юаней — 341,6755
Напомним, в Кабмине спрогнозировали, что доллар в следующем году будет стоить не больше 28 гривен.
В проекте государственного бюджета на 2020 год расчеты осуществлены с использованием прогноза курса на уровне 27,5 гривен за доллар на конец года.
Напомним, Национальный банк с 20 декабря 2019 года вводит на замену бумажных банкнот монеты номиналом 5 и начинает обновление банкнот номиналом 50 и 200 гривень, монеты в 10 гривень появятся с середины 2020 года