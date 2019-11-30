Курс валют на 30 ноября: доллар и евро немного подорожали

Новости Бизнеса:На 30 ноября 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 24,04 грн/долл.

На субботу, 30 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 24,04 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем, 28 ноября, курс доллара вырос на 5 копеек.

Курс евро установлен на уровне 26,45 грн/€. Он вырос на 5 копеек.

Курсы валют на 30 ноября:

100 долларов США — 2403,5575

100 евро — 2645,115

100 польских злотых — 612,1251

10 российских рублей — 3,7497

100 швейцарских франков — 2406,6191

100 юаней — 341,6755

Напомним, в Кабмине спрогнозировали, что доллар в следующем году будет стоить не больше 28 гривен.

В проекте государственного бюджета на 2020 год расчеты осуществлены с использованием прогноза курса на уровне 27,5 гривен за доллар на конец года.

Напомним, Национальный банк с 20 декабря 2019 года вводит на замену бумажных банкнот монеты номиналом 5 и начинает обновление банкнот номиналом 50 и 200 гривень, монеты в 10 гривень появятся с середины 2020 года