Новости Бизнеса:Сводный платежный баланс Украины в октябре сведен с дефицитом $146 млн.

Сводный платежный баланс Украины в октябре 2019 года был сведен с дефицитом $146 млн, тогда как в октябре 2018 года профицит составлял $164 млн, свидетельствуют предварительные данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, в целом за 10 месяцев этого года сводный платежный баланс сведен с профицитом $2,68 млрд по сравнению с дефицитом $254 млн за соответствующий период 2018 года.

Дефицит текущего счета платежного баланса в октябре составил $651 млн (5,1% от ВВП) по сравнению с $711 млн (5,8% от ВВП) в октябре прошлого года.

Экспорт товаров в октябре рос более высокими темпами по сравнению с импортом - на 7,1% и на 2,9% соответственно. В сентябре 2019 года экспорт товаров вырос на 12,3%, а импорт - на 2,9%.

Объемы экспорта товаров составили $4,2 млрд. Основным фактором роста стало наращивание экспорта продовольственных товаров на 22,3% (в сентябре - на 29,4%) за счет экспорта семян масличных культур (в 2,1 раза) и зерновых (на 19,9%).

За январь - октябрь 2019 года больше всего выросли объемы экспорта в страны ЕС (на $1,2 млрд, или на 9%) и Азии (на $1,1 млрд, или 9,7%).

Объемы экспорта в страны Африки увеличились на $863 млн (25,7%), их доля в общем экспорте выросла до 11%. Объемы экспорта в Россию сократились на $313 млн (12,3%), а доля в общем экспорте снизилась до 5,8% с 7,2% в январе - октябре 2018 года.

Объемы импорта товаров составили $5,7 млрд. Объемы энергетического импорта сократились на 9,6% (в сентябре - на 15,4%). Объемы неэнергетического импорта увеличились на 7,1% (в сентябре - на 9,8%) преимущественно из-за импорта машиностроения, который вырос на 19,4% (в сентябре - на 16,3%) за счет импорта электрических машин (на 23%) и средств наземного транспорта (на 27,6%).

За январь - октябрь 2019 дефицит текущего счета составил $3,4 млрд (2,8% от ВВП) по сравнению с $4,1 млрд (3,9% от ВВП) за 10 месяцев 2018 года.

Чистое заимствование от внешнего мира (суммарное сальдо текущего счета и счета операций с капиталом) в октябре составило $649 млн по сравнению с $712 млн в октябре 2018 года.

В целом за 10 месяцев 2019 года чистое заимствование от внешнего мира составило $3,4 млрд, тогда как за соответствующий период прошлого года - $4,1 млрд.

Чистый приток средств по финансовому счету составил $503 млн и обуславливался операциями как государственного, так и частного секторов, тогда как в октябре прошлого года приток средств по финансовому счету составил $876 млн и обуславливался операциями частного сектора.

В целом за январь - октябрь 2019 года чистый приток средств по финансовому счету составлял $5,5 млрд по сравнению с $3,8 млрд за аналогичный период прошлого года.

Чистый приток прямых иностранных инвестиций в октябре составил $332 млн по сравнению с $200 млн в октябре 2018 года, 79% от которых были направлены в реальный сектор.

За 10 месяцев этого года чистый приток прямых иностранных инвестиций составил $2,1 млрд (из них операции по переоформлению долга в уставный капитал составили 6%), а за соответствующий период прошлого года он составлял $1,7 млрд (операции по переоформлению долга в уставный капитал составляли 24%).

Чистое увеличение внешней позиции банковской системы по операциям с портфельными и другими инвестициями составило $368 млн.

Чистое уменьшение внешней позиции реального сектора (без учета прямых иностранных инвестиций) составило $119 млн и было обусловлено несколькими разнонаправленными факторами: увеличением чистой внешней задолженности по торговым кредитам на $591 млн (в октябре 2018 года - на $295 млн); увеличением объемов наличной валюты вне банков на $514 млн (в октябре 2018 года - на $324 млн), чистой покупкой инвестиционных сертификатов нерезидентами на сумму $48 млн.

За январь - октябрь 2019 года объем наличной валюты вне банков увеличился на $2,7 млрд по сравнению с $1,2 млрд за соответствующий период 2018 года.

В целом чистый приток по операциям частного сектора в октябре 2019 года составил $207 млн по сравнению с $858 млн в октябре 2018 года.

Чистый приток по операциям государственного сектора составил $296 млн (в октябре 2018 года - $18 млн) и сформировался за счет привлечение средств от международных партнеров (на сумму EUR250 млн), при этом чистая покупка нерезидентами ОВГЗ составляла $98 млн.

По состоянию на 1 ноября 2019 года объем международных резервов составил $21,4 млрд, что обеспечивает финансирование импорта будущего периода в течение 3,4 месяца.