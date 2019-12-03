В Украине теперь можно переводить деньги через Viber

Новости Бизнеса:Mastercard и Viber запустили в Украине сервис мгновенных денежных переводов в мессенджере Мoneytou.

Компании Mastercard и Rakuten Viber в партнерстве с NeoPaу и Edenlab запустили в Украине сервис денежных переводов Моneytou, который позволяет переводить деньги непосредственно во время общения в приложении Viber без информации о номере карты.

"Сейчас пользователи передают друг другу номер карты. Это не очень удобно, долго и не всегда безопасно... Мы полагаем, что основная ценность этого сервиса - в том, что 96% пользователей в Украине пользуется Viber. Это значит, что пользователь смартфона не должен устанавливать сторонние приложения, все транзакции зашифрованы, все сообщения о переводе денег посылаются только адресату, данные о транзакциях не хранятся на наших серверах", - сообщил директор по развитию бизнеса Viber в странах СНГ, Центрально-Восточной Европе, странах Ближнего востока и Северной Африки Атанас Райков журналистам во вторник.

По его словам, для перевода средств не нужно вводить номер карты получателя - достаточно, что получатель был среди контактов Viber или знать его номер телефона. Перевести деньги в Viber могут держатели карт любого украинского банка, пользующиеся мессенджером, зарегистрированным на номер украинского мобильного оператора.

Ранее в этом году сервис был запущен в Венгрии. Украина стала второй страной, где доступен Мoneytou. В дальнейшем география сервиса расширится и на другие страны Европы, в частности на Румынию, Сербию и Болгарию.

В сервис Мoneytou интегрирована технология МasterCard Send и цифровой "кошелек" Мasterpass, к которому можно подключить платежные карты любых украинских банков разных платежных систем.

Если пользователь уже имеет цифровой "кошелек" Masterpass, который зарегистрирован на тот же номер телефона, что и приложение Viber, после подтверждения сервис автоматически предоставит доступ к карте в "кошельке".

Создать цифровой "кошелек" как получатель, так и отправитель могут непосредственно в мобильном приложении Viber. При этом комиссия составляет 5 грн + 1% от суммы перевода. Максимальная сумма одного перевода – 14,900 тыс. грн.

По данным Mastercard, технология Mastercard Send зарегистрирована НБУ и соответствует всем лицензионным правилам компании и стандартам безопасности РCI Dss (Payment Card Industry Data Security Standard), разработанным Советом по стандартам безопасности индустрии платежных карт (Рауment Card industry Security Standards Council, PCI SSC), которая основана международными платежными системами Visa, Masterсard, American Express, JCB и Discover.

Если в течение семи дней пользователь не получит перевод, сделанный через Viber, деньги автоматически вернутся на карту отправителя.

На данный момент сервис не работает в формате кроссграничных переводов, поскольку это зависит от международного и украинского финансового законодательства, но технически сервис способен на это, заверила руководитель направлений digital и cyber security продуктов Mastercard в Украине Наталья Кангина.

В сервисе Moneytou есть возможность для торговых компаний (small business) взаимодействовать с пользователями напрямую, пересылая им информацию про оплату счетов в формате р2р (peer-to-peer) отметил Райков. В то же время, он подчеркнул, что запуск бизнес-решения требует отдельной работы с учетом украинского законодательства, однако в планах у Viber запуск бизнес-решения все же есть.

В дальнейшем Viber и Mastercard планируют запуск сервиса в Румынии, Сербии, Болгарии, а также ведет переговоры с Грецией.

Как сообщалось, в 2018 году Украина вошла Топ-5 стран мира по количеству бесконтактных платежей с картами Mastercard при помощи различных цифровых решений.

Masterсard - международная компания, специализирующаяся на платежных решениях и технологиях.

Viber является частью японской Rakuten Inc., работающей в сфере электронной коммерции и финансовых услуг. В 2018 году Viber доступен в 193 странах мира и локализирован на 28 языков.