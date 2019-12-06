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Пятница, 06.12.2019
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Как банки будут работать на новогодние праздники

Как банки будут работать на новогодние праздники
16:51 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:НБУ определил регламент работы СЭП и банковской системы в период завершения отчетного года.

Национальный банк определил регламент работы системы электронных платежей (СЭП) и банковской системы Украины в период завершения отчетного года.

Как сообщается на странице НБУ в соцсети Facebook, 26 и 27 декабря работа СЭП будет продлена на 2 часа.

28 декабря до 13:00 через СЭП смогут осуществляться только платежи между банками в пределах одного юридического лица, а также расчеты с НБУ и органами Государственной казначейской службы Украины.

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При этом Нацбанк и органы Госказначейства смогут осуществлять платежи в адрес всех участников СЭП, а банковский день закончится в 15:00.

В начале следующего года, 2 января, банки будут работать без клиентов и обеспечивать комплекс работ, связанных с началом нового отчетного года.

Межбанковские переводы средств через СЭП в этот день осуществляться не будут.

Рабочий день СЭП с понедельника 6 января переносится на субботу 11 января.

При этом 3 и 8 января СЭП и банковская система будут работать в обычном режиме.

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Также в НБУ сообщили, что в период с 28 декабря 2019 по 7 января 2020 года включительно будет действовать официальный курс гривни к иностранным валютам и банковским металлам, рассчитанный Национальным банком Украины 27 декабря.

"Банки должны обеспечить бесперебойную работу банкоматов, подкрепление их наличностью различных номиналов для обслуживания клиентов", - подчеркнули в НБУ.

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НБУ, Нацбанк, Госказначейство.
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