Курс валют на 9 декабря: гривна побила новый рекорд

Новости Бизнеса:На понедельник, 9 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 9 декабря, курс доллара на уровне 23,72 грн.По сравнению с предыдущим рабочим днем, 6 декабря, курс доллара снизился на 16 копеек.

Курс евро установлен на уровне 26,32 грн/€. Он снизился на 17 копеек.

Курсы валют на 9 декабря:

100 долларов США — 2372,4789

100 евро — 2632,0281

100 польских злотых — 615,3624

10 российских рублей — 3,7234

100 швейцарских франков — 2399,7339

100 юаней — 337,4698.

Напомним, в Кабмине спрогнозировали, что доллар в следующем году будет стоить не больше 28 гривен.

В проекте государственного бюджета на 2020 год расчеты осуществлены с использованием прогноза курса на уровне 27,5 гривен за доллар на конец года.

Напомним, Национальный банк с 20 декабря 2019 года вводит на замену бумажных банкнот монеты номиналом 5 и начинает обновление банкнот номиналом 50 и 200 гривень, монеты в 10 гривень появятся с середины 2020 года.