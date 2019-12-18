Кабмин готов привлечь 10 млрд заимствований "для бесперебойного финансирования страны"

Новости Бизнеса:Кабмин одобрил внеплановые заимствования на сумму до 10 млрд грн до конца года.

Кабинет министров на сегодняшнем заседании принял решение об осуществлении внеплановых заимствований на сумму до 10 млрд грн до конца этого года.

Об этом на своем канале в Telegram сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, присутствовавший на заседании правительства.

"Кабмин принял решение привлечь дополнительно 10 млрд грн заимствований для бесперебойного финансирования страны в январе 2020 года", - написал депутат.

Как сообщалось ранее, государственный бюджет Украины за ноябрь 2019 года получил 88,831 млрд грн доходов, что на 8,6% ниже планового показателя на этот период.

С начала года, за январь-ноябрь, госбюджет получил 899,746 млрд грн доходов, что на 5,9% ниже планового показателя на этот период.