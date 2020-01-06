Украинцы четвертый год подряд продали больше валюты, чем купили

Новости Бизнеса:Национальный банк Украины зафиксировал положительную ситуацию на наличном рынке.

Население Украины четвертый год подряд продало больше валюты, чем купило. Об этом свидетельствует статистика Национального банка.

В 2019 году положительная разница между продажей (14,95 млрд долларов) и покупкой (14,77 млрд долларов) составила 177 млн долларов. Объем наличного рынка вырос больше чем на 40%.

Напомним, объем межбанковского валютного рынка в 2019 году превысил 94 млрд долларов США. По сравнению с прошлым годом среднедневной объем операций между банками вырос в 1,5 раза до 380 млн долларов США. Это также более чем в три раза превышает показатель 2015 года.

НБУ в последнюю неделю 2019 года выкупил 1,5 миллиарда долларов, тем самым установив абсолютный рекорд по валютным интервенциям.