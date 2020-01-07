Тенденция продолжается: Украинцы не спешат покупать валюту

Новости Бизнеса:В НБУ заявили, что украинцы уже четвертый год подряд продают валюты больше чем покупают.

Граждане Украины четвертый год подряд продали больше валюты, чем купили - в 2019 году положительная разница между продажей (14,95 млрд долларов) и покупкой (14,77 млрд долларов) составляла 177 миллионов долларов.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ. В Нацбанке отметили, что объем наличного рынка вырос более чем на 40%.

Национальный банк Украины в 2019 году приобрел на межбанковском валютном рынке 8,46 млрд долларов и продал 0,53 млрд долларов, таким образом пополнив валютные резервы за счет этого источника на 7,93 млрд долларов.

Как сообщалось ранее, НБУ намерен выдавать гривневые ипотеки под 15% годовых.

Напомним, Национальный банк согласовал правила международной платежной системы "PayRun" и внес сведения о ней в Реестр платежных систем.