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В НБУ прокомментировали влияние укрепления гривни на инфляцию

В НБУ прокомментировали влияние укрепления гривни на инфляцию
16:38 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:В Национальном банке Украины рассчитывают на то, что кредиты будут становится доступными.

Ревальвация гривни была важным фактором замедления инфляции. Об этом, цитируя директора департамента монетарной политики и экономического анализа Владимира Лепушинського, сообщили в пресс-службе Нацбанка, передает.

"Ревальвация гривны была важным фактором замедления инфляции. Учитывая то, что инфляционное давление в экономике уменьшается, следует ожидать, что будут снижаться процентные ставки. Национальный банк существенно снизил в 2019 году свою ключевую ставку, сейчас дело за банками. Мы ожидаем, что кредиты будут становиться доступными. Также следует ожидать снижения долларизации экономики и роста доверия к гривне", - сказал Владимир Лепушинський.

Он также отметил, что ранее не было прецедента, когда гривна усиливалась на протяжении длительного времени, а сейчас он есть и это очень важно для осознания, что гривне можно доверять.

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"Если брать какое-то краткосрочное измерение, то будут проигравшие от ревальвации гривны. Но это является стимулом, чтобы они хеджировали валютные риски. Экспортеры имеют возможность заключать с банками форвардные контракты и обезопасить свои валютные поступления от возможной ревальвации в будущем", - добавил Владимир Лепушинський.

Напомним, глава министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов объяснил динамику и сделал прогноз по укреплению курса гривны в этом году.

Напомним, со 2 по 3 января 2020 года НБУ выкупил на межбанке суммарно $50 млн.

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НБУ, Инфляция, Курс гривны, Национальный банк Украины.
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