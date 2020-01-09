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Экс-топ-менеджеры "ПриватБанка" судятся с государством

Экс-топ-менеджеры "ПриватБанка" судятся с государством
10:57 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Экс-сотрудники ПриватБанка подали иски в Хозяйственный суд Киева, что бы оспорить его национализацию.

2 января Хозяйственный суд. Киева открыл производство по искам ряда экс-топ-менеджеров и экс-акционеров Приватбанка (Александра Дубилета, Тимура Новикова, Олега Гороховского и т.д.) о признании недействительными договоров о приобретении акций, которые были заключены во время национализации банка. Об этом сообщает Finbalance.

С аналогичными исками в Хозсуд г. Киев в конце декабря 2019 обратились и другие бывшие топ-менеджеры ПриватБанка, которые также владели миноритарными пакетами акций финучреждения, - экс-первый заместитель главы правления Владимир Яценко (0,3229%), экс-заместитель главы правления Татьяна Гурьева (0,2422%), экс-заместитель главы правления Людмила Шмальченко (0,1614%) и др.

Как следует из судебных материалов, бывшие руководители Приватбанка в судебном порядке оспаривают в т.ч. операцию bail-in - принудительной конвертации их депозитов в новые акции банка, которые были выпущены в декабря 2016 года во время национализации Приватбанка, а затем в конце концов со всеми "старыми" акциями банка (всего - 100%) были выкуплены государством (в лице Минфина) за 1 грн.

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В 2017-2018 годах указанные экс-топы Приватбанка уже обращались с исками к государству в Печерский райсуд. Киева, однако тогда этот суд отказался рассматривать соответствующие исковые заявления, в т.ч. высказав мнение, что такие споры - это компетенция судов хозяйственной юрисдикции.

Как свидетельствуют судебные материалы, в декабря 2019 года по искам к Приватбанка и Министерства финансов в Хозсуд г. Киева обратилась также ряд компаний, средства которых тоже попали под bail-in. Речь идет об ООО "Финансовая компания" Финилон", ООО "Хим-Ойл-Транзит-Юкрейн", ООО "Партнер-Экспо", ООО "КС Групп", ООО "Реватис", ООО "Сонг", ООО "Управляющий администратор пенсионных фондов"Паритет", Hangli International Holdings Limited, Craentex Investments LTD, Veliona Trading LTD, Hetterington Group LTD, Saviento Investments LTD, Birgminton Investing Inc и т.д.

Напомним, СБУ требует иски ПриватБанка согласовывать с правоохранителями в иностранных судах.

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Киев, ПриватБанк, Суд, Хозяйственный суд Киева, Национализация.
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