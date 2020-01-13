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В Украине возросла денежная масса

В Украине возросла денежная масса
11:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Денежная масса в Украине в декабре-2019 возросла на 7,7%.

Денежная масса в Украине в декабре 2019 года выросла на 7,7% - до 1 трлн 435,027 млрд грн.

Соответствующие предварительные данные денежно-кредитной статистики обнародованы на сайте Национального банка Украины (НБУ) в понедельник.

По данным НБУ, денежная база за минувший месяц выросла на 6,9% - до 477,490 млрд грн.

Центробанк указывает, что денежные средства в обращении вне банков (M0) в декабре выросли на 7,2% - до 385,333 млрд грн.

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Напомним, аналитики Всемирного банка предупредили о надвигающемся мировом долговом кризисе, передает CNBC со ссылкой на соответствующий прогноз финучреждения. В банке отмечают, что за последние 50 лет в мире произошло четыре волны накопления долга. Нынешняя же волна, которая началась в 2010 году, считается крупнейшей - с самыми быстрыми и наиболее масштабными темпами роста глобальных заимствований с 1970-х годов.

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НБУ, Деньги, Гривны, Денежная масса.
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