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НБУ: Учетная ставка будет снижаться более быстрыми темпами

НБУ: Учетная ставка будет снижаться более быстрыми темпами
15:23 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:В Национальном банке Украины сообщили, что темпы снижения учетной ставки в 2020 году будут более быстрыми, чем ожидалось ранее.

Заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что темпы снижения учетной ставки в 2020 году будут более быстрыми, чем ожидалось ранее. Об этом она сказала в интервью FinClub.

"У нас в январе запланирован следующий монетарный комитет, будем смотреть макропрогнозы, в том числе прогноз по ставке. Но мы уже понимаем, что, скорее всего, темп ее снижения будет более быстрым, чем мы предполагали ранее", - подчеркнула она.

"В условиях быстрого ослабления инфляционного давления логично прогнозировать более активное смягчение монетарной политики. Пусть экономические агенты уже ждут этого, пусть банки уже реагируют депозитами, снижают ставки по кредитам.

Покупательная способность национальной валюты растет. У нас плавающий курс, он может отклоняться в разные стороны на небольшие величины", - добавила Рожкова.

Напомним, ранее глава НБУ Яков Смолий заявил, что уровень учетной ставки может снизиться до 8% уже в 2020 году, ранее такое снижение планировалось не раньше 2021 года.

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В 2019 году рост потребительских цен в Украине замедлился до 4,1% в сравнении с 9,8% в 2018 году.

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 13,5% годовых с 13 декабря 2019 года.

Недавно, первый заместитель главы Нацбанка раскритиковала государственные банки за то, что они слишком медленно снижают свои процентные ставки по кредитам.

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Министр развития экономики Тимофей Милованов также раскритиковал Национальный банк за слишком консервативный уровень учетной ставки и высокий курс гривны.

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НБУ, учетная ставка, Яков Смолий, Екатерина Рожкова, Тимофей Милованов.
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