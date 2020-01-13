Стало известно, сколько денег украинцы хранят в банках

Новости Бизнеса:Объем депозитов в украинских банках за 2019 год вырос на 18,5% в гривне, на 28,5% в валюте.

Объем гривневых депозитов в украинских банках за 2019 год вырос на 18,5% – до 639,733 миллиарда гривень, валютных (в долларовом эквиваленте) – на 28,5%, до 17,160 миллиарда долларов.

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, в том числе в декабре объем гривневых депозитов вырос на 9,8%, валютных – на 6,6%.

Согласно приведенным данным, остатки по гривневым кредитам сократились на 2,2% за декабрь и на 0,4% с начала года - до 608,562 миллиарда гривень. Остатки по валютным кредитам сократились на 2,4% за декабрь и на 8,6% с начала года - до 15,155 миллиарда долларов.

Напомним, с 13 января 2020 года в Украине используются только банковские счета международного стандарта IBAN.

Нацбанк уточнил порядок использования текущих счетов физлиц для осуществления предпринимательской деятельности и собственных нужд.