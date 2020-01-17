Украинский бизнес дал прогноз курса доллара на год

Новости Бизнеса:Руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 27,43 грн/доллар.

Украинский бизнес улучшил ожидания относительно среднего значения обменного курса гривни к доллару через 12 месяцев до 27,43 грн/долл. с 27,96 грн/долл. США в предыдущем квартале.

Об этом сообщается на сайте Национального банка со ссылкой на результаты ежеквартального опроса, проведенного с 4 ноября по 3 декабря среди руководителей 697 предприятий в 22 регионах Украины.

Отмечается, что доля респондентов, ожидающих значение обменного курса в следующие 12 месяцев не выше 27 грн/долл., выросла до 44% с 32% в предыдущем квартале. При этом, 18% респондентов считают, что обменный курс не превысит 26 грн/долл.

Справка. Национальная валюта Украины в 2019 году по официальному курсу укрепилась к доллару США на 14,5% - до 23,69 грн/долл., к евро – на 16,7%, до 26,42 грн/евро. Официальный курс гривни, установленный НБУ на пятницу, 17 января, составляет 24,09 грн/долл. и 26,90 грн/евро. Государственный бюджет Украины на 2020 год основан на прогнозном показателе курса гривни к доллару США к концу года на уровне 27 грн/долл.