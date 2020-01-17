Курс валют на 17 января: гривна ощутимо обвалилась

Новости Бизнеса:Национальный банк Украины установил на пятницу, 17 января, курс доллара на уровне 24,09 грн.

На пятницу, 17 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 24,09 грн/$.

Курс доллара по сравнению с четвергом, 16 января, вырос на 11 копеек.

Курс евро установлен на уровне 26,90 грн/€. Он вырос на 17 копеек.

Курсы валют на 17 января:

1 доллар США — 24,0923

1 евро — 26,9003

1 польский злотый — 6,3575

10 российских рублей — 3,9153

1 швейцарский франк — 25,0531

1 юань — 3,5024

В Национальном банке считают, что в 2020 году курс гривни может колебаться в обе стороны, в том числе в сторону укрепления. Укрепление курса гривны является результатом выкупа в резервы рекордного объема валюты и привлечения внешнего инвестирования в государственные и частные компании.

Напомним, денежная масса в Украине в декабре 2019 года выросла на 7,7% - до 1 трлн 435,027 млрд грн.