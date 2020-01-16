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Курс валют на 16 января: доллар упал в цене, евро подорожал

Курс валют на 16 января: доллар упал в цене, евро подорожал
08:43 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Национальный банк Украины установил на четверг, 16 января, курс доллара на уровне 23,98 грн.

На четверг, 16 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 23,98 грн/$.

Курс доллара по сравнению со средой, 15 января, снизился на 4 копейки.

Курс евро установлен на уровне 26,73 грн/€. Он снизился также на 4 копейки.

Курсы валют на 16 января:

1 доллар США — 23,9821

1 евро — 26,7269

1 польский злотый — 6,3237

10 российских рублей — 3,8985

1 швейцарский франк — 24,8493

1 юань — 3,4817

Курс валют на 15 января: сколько стоит доллар и евро

В Национальном банке считают, что в 2020 году курс гривни может колебаться в обе стороны, в том числе в сторону укрепления. Укрепление курса гривны является результатом выкупа в резервы рекордного объема валюты и привлечения внешнего инвестирования в государственные и частные компании. 

Напомним, денежная масса в Украине в декабре 2019 года выросла на 7,7% - до 1 трлн 435,027 млрд грн.

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НБУ, Евро, Доллар, Курс гривны, Курс валют, Курс гривны к доллару, Курс доллара к гривне.
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