Курс валют на 16 января: доллар упал в цене, евро подорожал

На четверг, 16 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 23,98 грн/$.
Курс доллара по сравнению со средой, 15 января, снизился на 4 копейки.
Курс евро установлен на уровне 26,73 грн/€. Он снизился также на 4 копейки.
Курсы валют на 16 января:
1 доллар США — 23,9821
1 евро — 26,7269
1 польский злотый — 6,3237
10 российских рублей — 3,8985
1 швейцарский франк — 24,8493
1 юань — 3,4817
В Национальном банке считают, что в 2020 году курс гривни может колебаться в обе стороны, в том числе в сторону укрепления. Укрепление курса гривны является результатом выкупа в резервы рекордного объема валюты и привлечения внешнего инвестирования в государственные и частные компании.
Напомним, денежная масса в Украине в декабре 2019 года выросла на 7,7% - до 1 трлн 435,027 млрд грн.