Курс валют 20 января: гривна продолжает дешеветь

Национальный банк Украины на понедельник, 20 января, ослабил официальный курс гривни на 16 копеек - до 24,25 гривни за доллар против 24,0923 гривни за доллар в пятницу.
Такие данные приведены на сайте НБУ.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 26,93 грн против 26,90 грн 17 января.
Курсы валют на 20 января:
1 доллар США — 24,25
1 евро — 26,92
1 польский злотый — 6,36
10 российских рублей — 3,95
1 швейцарский франк — 25,09
1 юань — 3,54
Напомним, Международный валютный фонд поддерживает текущую политику правительства и Нацбанка Украины, направленную на укрепление экономики страны.