Курс валют 20 января: гривна продолжает дешеветь

Новости Бизнеса:Национальный банк Украины установил на понедельник, 20 января, курс доллара на уровне 24,25 грн.

Национальный банк Украины на понедельник, 20 января, ослабил официальный курс гривни на 16 копеек - до 24,25 гривни за доллар против 24,0923 гривни за доллар в пятницу.

Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 26,93 грн против 26,90 грн 17 января.

Курсы валют на 20 января:

1 доллар США — 24,25

1 евро — 26,92

1 польский злотый — 6,36

10 российских рублей — 3,95

1 швейцарский франк — 25,09

1 юань — 3,54

Напомним, Международный валютный фонд поддерживает текущую политику правительства и Нацбанка Украины, направленную на укрепление экономики страны.