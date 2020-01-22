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Украина в списке: четыре страны получат от ЕБРР 50 миллионов на "зеленую" энергетику

Украина в списке: четыре страны получат от ЕБРР 50 миллионов на "зеленую" энергетику
18:42 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:ЕБРР дает Украине, Иордании, Ливану и Тунису 50 миллионов на развитие ВИЭ.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейский Союз договорились о выделении Украине и еще трем странам 50 млн евро финансовой поддержки для стимулирования развития возобновляемых источников энергии.

Как отмечается в пресс-релизе ЕБРР, программа климатического финансирования будет сосредоточена на Украине, Иордании, Ливане и Тунисе.

"ЕБРР и ЕС договорились о финансовой гарантии в размере 50 млн евро для стимулирования использования возобновляемых источников энергии в соседстве с ЕС", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что ЕБРР и ЕС предоставят кредиты и обеспечат покрытие рисков для возобновляемых инвестиций частного сектора. В соответствии с новой программой ЕБРР предоставит гарантии кредиторам, таким как коммерческие банки, что позволит им финансировать проекты наряду с кредитами ЕБРР.

Ожидается, что гарантия поможет получить общий объем инвестиций до 500 миллионов евро.

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Как сообщалось ранее, согласно Концепции "зеленого" энергетического перехода, доля возобновляемых источников энергии в энергобалансе Украины к 2050 году должна составлять 70%.

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Украина, Ливан, Тунис, ЕБРР, Иордания, Зеленая энергетика, ВИЭ.
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