Курс валют 23 января: доллар и евро пошли вверх

Национальный банк Украины на четверг, 23 января 2020 года, ослабил официальный курс гривни на 7 копеек.
Такие данные приведены на сайте НБУ.
Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 24,33 грн за доллар против 24,25 грн за доллар в среду, курс гривни к евро установлен на уровне 26,98грн против 26,96 грн накануне.
Курсы валют на 23 января:
1 доллар США — 24,33
1 евро — 26,98
1 польский злотый — 6,37
10 российских рублей — 3,93
1 швейцарский франк — 25,09
1 юань — 3,53
Напомним, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейский Союз договорились о выделении Украине и еще трем странам 50 млн евро финансовой поддержки для стимулирования развития возобновляемых источников энергии.