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Курс валют 23 января: доллар и евро пошли вверх

Курс валют 23 января: доллар и евро пошли вверх
09:36 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Бизнеса:Национальный банк Украины установил на четверг, 23 января, курс доллара на уровне 24,33 грн.

Национальный банк Украины на четверг, 23 января 2020 года, ослабил официальный курс гривни на 7 копеек.

Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 24,33 грн за доллар против 24,25 грн за доллар в среду, курс гривни к евро установлен на уровне 26,98грн против 26,96 грн накануне.

Курсы валют на 23 января:

1 доллар США — 24,33

1 евро — 26,98

1 польский злотый — 6,37

10 российских рублей — 3,93

1 швейцарский франк — 25,09

1 юань — 3,53

СМИ: Украина может получить 500 миллионов от МВФ

Напомним, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейский Союз договорились о выделении Украине и еще трем странам 50 млн евро финансовой поддержки для стимулирования развития возобновляемых источников энергии.

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Все по теме:

НБУ, Евро, Доллар, Курс гривны, Курс валют, Курс гривны к доллару, Курс доллара к гривне.
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