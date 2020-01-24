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Курс валют 24 января: гривна теряет позиции

Курс валют 24 января: гривна теряет позиции
09:01 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Национальный банк Украины установил на четверг, 23 января, курс доллара на уровне 24,52 грн.

Национальный банк Украины на пятницу, 24 января, ослабил официальный курс гривни на 19 копеек — до 24,52 грн за доллар против 24,331 грн за доллар в четверг.

Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 24,52 грн за доллар против 24,33 грн за доллар в четверг, курс гривни к евро установлен на уровне 27,19 грн против 26,98 грн накануне.

Курсы валют на 24 января:

1 доллар США — 24,52

1 евро — 26,19

1 польский злотый — 6,41

10 российских рублей — 3,96

1 швейцарский франк — 25,34

1 юань — 3,54

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Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук подтвердил информацию о том, что Министерство финансов размещает евробонды на 1,25 млрд евро сроком обращения 10 лет со ставкой доходности 4,375% годовых.

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Все по теме:

НБУ, Евро, Доллар, Курс гривны, Курс валют, Курс гривны к доллару, Курс доллара к гривне.
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