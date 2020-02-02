"Деньги очень дорогие": Гончарук назвал "одну из главных проблем нашей экономики"

Новости Бизнеса:Гончарук говорит, что программа доступных кредитов позволит украинцам открыть собственное дело.

Государственная программа "Доступные кредиты 5-7-9%" нужна для того, чтобы дать людям шанс начать собственное дело или расширить его.

Об этом Премьер-министр Алексей Гончарук сказал в прямом эфире телеканала "Украина" в воскресенье вечером.

"Это важная государственная программа, которая была подготовлена правительством по поручению Президента Украины. Она направлена на то, чтобы у людей, которые хотят начать или развивать собственное дело, то есть у предпринимателей, был доступ к дешевым ресурсам. Потому что одной из главных проблем нашей экономики является то, что деньги очень дорогие, ну, то есть ты не можешь пойти в банк и взять кредит", - пояснил Гончарук.

По его словам, часть процентов по этим кредитам будет компенсировать государство, чтобы для человека, который возьмет этот кредит, проценты были меньше.

"Это специальные условия, о которых мы договорились с банками, для того чтобы предприниматели проще могли удержать кредит", - отметил глава правительства.

Как сообщалось ранее, 3 февраля Премьер-министр Украины Алексей Гончарук примет участие в презентации государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%".