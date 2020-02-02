Гончарук о возможном распространении коронавируса в Украине: Не вижу оснований для беспокойства

Новости Украины:Гончарук подчеркнул, что все украинские службы работают в режиме максимальной готовности.

В Украине достаточно инфекционистов, которые знают что нужно делать в случае занесения и распространения в нашей стране нового коронавируса 2019-нCoV.

Об этом Премьер-министр Алексей Гончарук сказал в прямом эфире телеканала "Украина" в воскресенье вечером.

"Даже в случае возникновения такого заболевания мы понимаем, что надо делать. У нас в достаточном количестве имеются бригады инфекционистов - минимум по две оснащенные бригады в каждой области, - которые знают, что надо делать. Поэтому я не вижу оснований для беспокойства", - сказал Гончарук.

По его словам, в стране не зарегистрировано ни одного лабораторно подтвержденного случая заболевания, в то же время власть готова к каким-либо сценариям.

"У нас все службы работают в режиме максимальной готовности. Мы контролируем ситуацию на границе, проверяем тех людей, которые заезжают в Украину с рискованных территорий, имеем их контакты. Информируем их о том, как они должны вести себя при обнаружении минимальных симптомов и кому нужно сообщить, чтобы сразу осмотрели при необходимости", - подчеркнул глава правительства.

Премьер-министр отметил, что украинская власть очень тесно сотрудничает со Всемирной организацией здравоохранения, с которой дважды в день контактирует относительно ситуации в мире.

По словам Гончарука, на утро понедельника, 3 февраля, он ожидает четкого плана мероприятий от Минздрава по недопущению занесения вируса и распространения его на территории Украины.

Как сообщалось, 31 января, для выполнения задания Президента, Премьер-министр Алексей Гончарук поручил усилить оборонные и профилактические меры по недопущению занесения и распространения в Украине нового коронавируса 2019-нCoV. В частности, МИД, ГСЧС, Минобороны и Мининфраструктуры должны оперативно разработать план и организовать эвакуацию граждан Украины с территории Китая из-за вспышки инфекции.

По состоянию на утро 2 февраля 2020 года в мире зарегистрировано 14 568 подтвержденных лабораторно случаев новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в том числе 305 смертельных случаев.

30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение о признании ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции чрезвычайным событием в сфере общественного здоровья, которое получило международное значение.