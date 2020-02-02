"Его приход неизбежен": Нетаньяху приказал создать вакцину от коронавируса

Новости мира:Премьер Израиля распорядился создать вакцину от коронавируса.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился, чтобы израильские медики и ученые начали работу над вакциной против нового типа коронавируса.

"Я распорядился, чтобы биологический институт и министерство здравоохранения начали работать над вакциной против вируса", - написал премьер-министр Израиля в Твиттере.

Такое заявление Нетаньяху сделал после прошедшей в Иерусалиме встречи, посвященной ситуации с коронавирусом.

"Мы только что завершили глубокую и подробную дискуссию со всеми членами правительства Израиля о том, как справиться со вспышкой коронавируса", - заявил Нетаньяху.

Нетаньяху подчеркнул, что в настоящее время основная цель руководства Израиля - отложить приход коронавируса в страну.

"Я говорю "отложить", потому что его приход неизбежен", - отметил он.

В настоящее время в Израиле не зафиксированы случаи заболевания новым типом коронавируса. В пятницу МИД Израиля рекомендовал гражданам не ездить в Китай, а тем, кто там находится - покинуть страну. С четверга аэропорты Израиля перестали принимать самолеты из Китая.

О разработке вакцины против нового типа коронавируса, унесшего жизни более 300 человек, уже заявили в Китае, РФ и США.